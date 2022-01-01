Популярные товары

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      home_promo_title_1Ноутбуки в наличииБолее 50 ноутбуков на витрине, ещё больше на складеhome_promo_title_2Оперативная доставкаДоставим сегодня по Москве, доставка от 2-5х дней по Россииhome_promo_title_3Рассрочка 0% до 2 летБыстрое одобрение в магазинеhome_promo_title_4Сразу готово к работеУже почистили и установили все необходимые программы
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        Ноутбуки б/у для работы дома и в офисе, игр гарантия до 1 года и любые проверки до 5 дней

        Все ноутбуки сразу готовы к работе

          Мы уже провели сервисное обслуживание
        • Почистили от пыли
        • Заменили термопасту
        • Установили все необходимые программы
          Получаете полный набор документов и комплектующих
        • Аккумулятор
        • Блок питания
        • Инструкция
        • Коробка

        гарантийный талон

        чек

        Проверяем качество работы ноутбука в 3 этапа,
        прежде чем он попадёт к вам

        01

        Оцениваем состояние в лицензированной программе

        Сначала — закупщик детально осматривает ноутбук перед выкупом и оценивает его состояние в нашей лицензированной программе.
        02

        Проверяем всю "начинку" до каждого винтика

        Потом — мастер тестирует ноутбук и проверяет его работу по 23 пунктам. Плюс — сразу чистит от пыли и заменяет термопасту.
        03

        Вместе с вами проводим стресс-тесты ноутбука и проверяем его в работе на полную мощность

        И уже перед покупкой вместе с вами запускаем программы проверки AIDA 64, Crystal Disk и ещё 7 тестов, чтобы вы сами увидели, как работает ноутбук.

        Обеспечим компании комплектами ноутбуков для сотрудников в офисе или на удаленную работу

        Компания ВэйлТоп в кратчайшие сроки может подобрать бу ноутбуки и другое необходимое оборудование для бизнеса, в новый офис или для обновления старой техники. Укажите какие задачи должен выполнять ноутбук или моноблок, на кого рассчитан: бухглатер, менеджер, сметчик, программист и т.д., кол-во, и мы сделаем подборку для Вас.

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        WhaleTop - Магазин БУ ноутбуков в хорошем качестве с гарантией

        Компания ВЭЙЛТОП покупает, продаёт и ремонтирует подерженные ноутбуки, так же мы продаём, новые, все необходимые комплектующие и аксессуары, связанные с ноутбуками - оперативная память, жёсткие диски всех типов, зарядные устройства, мыши, сумки и другое.

        Продажа поддержанных ноутбуков, купить с гарантией и доставкой

          На витрине нашего магазина всегда находятся более 30 моделей компактных компьютеров (ноут/нетбуки, моноблоки), которые прошли предпродажную подготовку, а именно:
        • внутри удалена пыль, заменена термопаста на графическом (если есть) и центральном процессоре, т.е. система охлаждения работает на максимум;
        • снаружи удаляются жирные пятна и прочий характерный мусор и следы эксплуатации, чтобы внешний вид был почти как новый;
        • если аккумулятор не работает или осталось мало ресурса, меняем на новый. Исключение самые недорогие ноутбуки или уценённые, в любом случае, остаточный ресурс батареи всегда указывается в характеристиках, как правило у нас степень износа - 0-20%.
        • установлены всё необходимые программы для работы и игр.

        Таким образом, сделав у нас покупку, вы приобретаете оборудование, которое не нужно нести в сервис на профилактику или тратить своё время на поиск аккумулятора, разбора и чистки системы охлаждения, что вообще чревато выходом из строя мат платы, если недостаточно опыта.

        А самое главное - мы даём чек и гарантию на любую покупку, от 1 месяца до 1 года. Посетив наш магазин по адресу ул. Садовая-Черногрязская, д. 8, стр.1, оф. 215 (2-й этаж) вы сможете лично оценить внешнее состояние понравившейся модели и оценить состояние компонентов с помощью специализированного софта.

          Нет времени прийти? Заказать ноутбук с доставкой можно через интернет-магазин любым удобным способом:
        • позвонив по телефону +7 926 617-21-59
        • написав на почту whaletop@mail.ru
        • оформив заявку через сайт, добавив товар в корзину.

        Доставка ноутбуков осуществляется по Москве, Московской области, отправляются транспортными компаниями в регионы РФ. Возможно доставка в день заказа.

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