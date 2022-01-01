Популярные товары

WhaleTop - Магазин БУ ноутбуков в хорошем качестве с гарантией

Компания ВЭЙЛТОП покупает, продаёт и ремонтирует подерженные ноутбуки, так же мы продаём, новые, все необходимые комплектующие и аксессуары, связанные с ноутбуками - оперативная память, жёсткие диски всех типов, зарядные устройства, мыши, сумки и другое.

Продажа поддержанных ноутбуков, купить с гарантией и доставкой

На витрине нашего магазина всегда находятся более 30 моделей компактных компьютеров (ноут/нетбуки, моноблоки), которые прошли предпродажную подготовку, а именно: внутри удалена пыль, заменена термопаста на графическом (если есть) и центральном процессоре, т.е. система охлаждения работает на максимум;

снаружи удаляются жирные пятна и прочий характерный мусор и следы эксплуатации, чтобы внешний вид был почти как новый;

если аккумулятор не работает или осталось мало ресурса, меняем на новый. Исключение самые недорогие ноутбуки или уценённые, в любом случае, остаточный ресурс батареи всегда указывается в характеристиках, как правило у нас степень износа - 0-20%.

установлены всё необходимые программы для работы и игр.

Таким образом, сделав у нас покупку, вы приобретаете оборудование, которое не нужно нести в сервис на профилактику или тратить своё время на поиск аккумулятора, разбора и чистки системы охлаждения, что вообще чревато выходом из строя мат платы, если недостаточно опыта.

А самое главное - мы даём чек и гарантию на любую покупку, от 1 месяца до 1 года. Посетив наш магазин по адресу ул. Садовая-Черногрязская, д. 8, стр.1, оф. 215 (2-й этаж) вы сможете лично оценить внешнее состояние понравившейся модели и оценить состояние компонентов с помощью специализированного софта.

Нет времени прийти? Заказать ноутбук с доставкой можно через интернет-магазин любым удобным способом: позвонив по телефону +7 926 617-21-59

написав на почту whaletop@mail.ru

оформив заявку через сайт, добавив товар в корзину.

Доставка ноутбуков осуществляется по Москве, Московской области, отправляются транспортными компаниями в регионы РФ. Возможно доставка в день заказа.