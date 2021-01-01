Популярные товары

Все ноутбуки сразу готовы к работе
- Мы уже провели сервисное обслуживание
- Почистили от пыли
- Заменили термопасту
- Установили все необходимые программы
- Получаете полный набор документов и комплектующих
- Аккумулятор
- Блок питания
- Инструкция
- Коробка
гарантийный талон
чек
Проверяем качество работы ноутбука в 3 этапа,
прежде чем он попадёт к вам
Оцениваем состояние в лицензированной программеСначала — закупщик детально осматривает ноутбук перед выкупом и оценивает его состояние в нашей лицензированной программе.
Проверяем всю "начинку" до каждого винтикаПотом — мастер тестирует ноутбук и проверяет его работу по 23 пунктам. Плюс — сразу чистит от пыли и заменяет термопасту.
Вместе с вами проводим стресс-тесты ноутбука и проверяем его в работе на полную мощностьИ уже перед покупкой вместе с вами запускаем программы проверки AIDA 64, Crystal Disk и ещё 7 тестов, чтобы вы сами увидели, как работает ноутбук.
Обеспечим компании комплектами ноутбуков для сотрудников в офисе или на удаленную работу
Компания ВэйлТоп в кратчайшие сроки может подобрать бу ноутбуки и другое необходимое оборудование для бизнеса, в новый офис или для обновления старой техники. Укажите какие задачи должен выполнять ноутбук или моноблок, на кого рассчитан: бухглатер, менеджер, сметчик, программист и т.д., кол-во, и мы сделаем подборку для Вас.
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WhaleTop - Магазин БУ ноутбуков в хорошем качестве с гарантией
Компания ВЭЙЛТОП покупает, продаёт и ремонтирует подерженные ноутбуки, так же мы продаём, новые, все необходимые комплектующие и аксессуары, связанные с ноутбуками - оперативная память, жёсткие диски всех типов, зарядные устройства, мыши, сумки и другое.
Продажа поддержанных ноутбуков, купить с гарантией и доставкой
- На витрине нашего магазина всегда находятся более 30 моделей компактных компьютеров (ноут/нетбуки, моноблоки), которые прошли предпродажную подготовку, а именно:
- внутри удалена пыль, заменена термопаста на графическом (если есть) и центральном процессоре, т.е. система охлаждения работает на максимум;
- снаружи удаляются жирные пятна и прочий характерный мусор и следы эксплуатации, чтобы внешний вид был почти как новый;
- если аккумулятор не работает или осталось мало ресурса, меняем на новый. Исключение самые недорогие ноутбуки или уценённые, в любом случае, остаточный ресурс батареи всегда указывается в характеристиках, как правило у нас степень износа - 0-20%.
- установлены всё необходимые программы для работы и игр.
Таким образом, сделав у нас покупку, вы приобретаете оборудование, которое не нужно нести в сервис на профилактику или тратить своё время на поиск аккумулятора, разбора и чистки системы охлаждения, что вообще чревато выходом из строя мат платы, если недостаточно опыта.
А самое главное - мы даём чек и гарантию на любую покупку, от 1 месяца до 1 года. Посетив наш магазин по адресу ул. Садовая-Черногрязская, д. 8, стр.1, оф. 215 (2-й этаж) вы сможете лично оценить внешнее состояние понравившейся модели и оценить состояние компонентов с помощью специализированного софта.
- Нет времени прийти? Заказать ноутбук с доставкой можно через интернет-магазин любым удобным способом:
- позвонив по телефону +7 926 617-21-59
- написав на почту whaletop@mail.ru
- оформив заявку через сайт, добавив товар в корзину.
Доставка ноутбуков осуществляется по Москве, Московской области, отправляются транспортными компаниями в регионы РФ. Возможно доставка в день заказа.