Популярные товары

Оцениваем состояние в лицензированной программе Сначала — закупщик детально осматривает ноутбук перед выкупом и оценивает его состояние в нашей лицензированной программе.

Проверяем всю "начинку" до каждого винтика Потом — мастер тестирует ноутбук и проверяет его работу по 23 пунктам. Плюс — сразу чистит от пыли и заменяет термопасту.

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